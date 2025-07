Zëvendëssekretari amerikan i Shtetit pas takimit me Osmanin: Bashkëpunimi ekonomik, çelës për paqe dhe stabilitet në Ballkan

Në një postim në platformën X (ish-Twitter), Landau tha se në takim është folur për fushat potenciale të bashkëpunimit ekonomik në të ardhmen, ndërsa u shpreh optimist se një qasje e tillë do të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkanin Perëndimor, transmeton lajmi.net

Ky mesazh vjen në një kohë të ndjeshme për zhvillimet politike dhe ekonomike në rajon, ku SHBA vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në nxitjen e integrimit dhe bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor./lajmi.net/

In my meeting with Kosovo President @VjosaOsmaniPRKS today, we discussed potential areas of future economic cooperation and expressed confidence that economic prosperity and cooperation will help move the Western Balkans away from the divisions of the past and promote lasting… pic.twitter.com/0NeujSY8y0

— Christopher Landau (@DeputySecState) July 11, 2025