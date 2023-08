Zëvendësministrja e Kurtit dënohet me 500 euro gjobë: Me vonesë kishte deklaruar pasurinë Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Liza Gashi është dënuar me 500 euro gjobë pasi është shpallur fajtore se ka deklaruar me vonesë pasurinë. Aktgjykimi është shpallur më 5 dhjetor 2022 derisa aktakuza ishte ngritur më 15 qershor 2022. Gjykata Themelore me rastin e dënimit me gjobë ndaj zëvendësministres Gashi ka shqiptuar urdhër ndëshkimor…