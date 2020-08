Zëvendësi i Hotit i përgjigjet ministrit të AAK-së: Për ata që kanë dilema, dialogu teknik i takon së kaluarës

Kritika të njëjta pati sot edhe ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, i cili tha se ai ndjehet i pasigurt për këtë proces, pasi që kryeministri Hoti po tregohet selektiv në qasjen e tij, shkruan lajmi.net.

E për këtë çështje ka reaguar zëvendësi i Hotit në qeveri, Driton Selmanaj. Ai me anë të një postimi në Facebook ka thënë se për ata që kanë dilema, vetëm kryeministri i Kosovës do ta udhëheq dialogun me Serbinë.

Sipas tij, dialogu teknik i kalon së kaluarës dhe se ky proces aktual do të përfundojë me njohje reciproke.

“Kjo temë kërkon transparencë, unitet dhe lidership me përgjegjësi të larta shtetërore e kombëtare. Këtë angazhim dhe përkushtim tashmë e ka dëshmuar qeveria me kryeministrin Hoti”, është shprehur ai.

Në këtë pikë, Selmanaj ka thënë se Kosova e ka përkrahjen e fuqishme të SHBA-ve.

Postimi i plotë:

Për të gjithë ata që ende kanë dilema..

Kryeministri i Qeverise së Kosovës është autoriteti e vetëm ekzekutiv që udhëheq dialogun mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë.

Platforma e vetme politike për dialog është dhe mbetet Kushtetuta e Kosovës

Parimet e dialogut:

Dialogu zhvillohet për çështje politike, dialogu teknik tashmë i takon së kaluarës;

Dialogu do të përfundoj me njohje reciproke;

Marrveshja do të jetë gjithpërshirëse dhe ligjërisht e obligueshme;

Marrveshja përfundimtare do të jetë në plotni me frymën e Kushtetutës së Kosovës, në të kundërtën nuk do pranohet asesi.

Çështjet që nuk do diskutohen në negociata;

Territori, sovraniteti dhe

Sistemi unitar i shtetit.

Jemi të bindur që ky proces nuk mund të mbyllet suksesshëm pa përkrahjen e miqve tanë SHBA-BE. Kjo përkrahje ekziston dhe për këtë nuk duhet të ketë dilema askush.

Kjo temë kërkon transparencë, unitet dhe lidership me përgjegjësi të larta shtetërore e kombëtare. Këtë angazhim dhe përkushtim tashmë e ka dëshmuar qeveria me kryeministrin Hoti.

Tema tjera të rëndësisë terciare dhe për politika të brendshme dhe me interes ditor kemi dhe do ketë gjithmonë me bollëk. /Lajmi.net/