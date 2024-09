Zëra rreth Kampionatit Evropian me Serbinë, flet Duka: Nuk duhet të gjykojmë emocionalisht, pa harruar të shkuarën duhet ta ndërtojmë të ardhmen Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka folur për organizimin e Kampionatit Evropian U-21 bashkë me Serbinë. Duka tha se organizimi i këtij kampionati sjell vetëm benefite sportive për Shqipërinë, teksa për zërat e shumtë kundërshtues, ai tha se nuk duhet të gjykojnë emocionalisht. “Në fund të fundit ne do të luajmë në…