Zeqiri: Serbët erdhën për të votuar edhe përmes “varkave”
Për dy vite, udhëhoqi me njërën nga komunat veriore të Kosovës.
Kryetari aktual i komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri në këto zgjedhje e tentoi edhe një mandat.
Por ndryshe prej 2023-ës, në tetor të këtij viti doli i katërti në renditje.
Nga 4 mijë e 18 qytetarë që votuan në këtë komunë, Zeqiri mori vetëm 190 vota të shqiptarëve.
Pjesën tjetër, me afër 3 mijë vota prinë Lista Serbe.
Për Zeqirin, gara ka qenë demokratike por jo fitorja e këtij subjekti.
Sipas tij, ka pasur ardhje të serbëve për votim të organizuar edhe përmes rrugëve ujore.
Zeqiri thotë se shqiptarët në këtë komunë do të vazhdojnë të kenë përfaqësues pasi i kanë të rezervuara edhe dy poste.
Por arrestime dhe ndalime me barka nuk ka pasur nga Policia e Kosovës siç pretendoi Zeqiri.
Zëvendës drejtori për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Veton Elshani ka thënë se vazhdimisht policia kufitare ka monitoruar.
Televizioni ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga kandidatët e Vetëvendosjes për këto komuna rreth rezultatit zgjedhor, por të njëjtit nuk janë deklaruar.
Në katër komunat atje, Mitrovica Veriore, Zvecani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku ka fituar Lista Serbe./teve1