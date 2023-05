Zeqiri: Nuk dalim nesër në zyre, ambasadori amerikan na qortoi

Izmir Zeqiri, kryetar i Zubin Potokut, ka thënë se nesër, e martë, nuk do të shkojë në zyrë, as ai e as Ilir Peci, kryetari i Zveçanit, për shkak të gjendjes së krijuar dhe të pakoordinuar me ShBA-ne dhe BE-në.

Në një intervistë me Albanian Post, ai tha se dy kryetarët e komunave në veri nga radhët e PDK-së nuk do të dalin në zyre.

“Nuk do të shkojë në zyrë as unë as Ilir Peci, kryetari i Zveçanit, për shkak të gjendjes së krijuar dhe pakoordinuar me partnerët ndërkombëtarë”, tha ai.

Zeqiri deklaroi edhe se ambasadori amerikan, Jeff Hovenier, i ka qortuar për hapat e ngutshëm që kanë marrë.

“Ai ishte i shqetësuar pak, edhe na qortoi pak ambasadori për hapa të shpejtuar dhe për përdorimin e forcës, sepse ata nuk e kishin paraparë që të përdoret forca ashtu, por ja që ka ndodhur dhe ne u munduam t’ia tregojmë shqetësimet tona ambasadorit amerikan dhe përfaqësuesit të zyrës së BE-së në Kosovë”, tha Zeqiri.

“Po ai e quajti hap të ngutshëm, pse? Ne i treguam ambasadorit që o sot o nesër ato zyre që u takojnë qytetarëve, Republikës së Kosovës, të kthehen te ta, të mos mbahen peng e të uzurpuara nga organe kriminele siç i quajmë ne, edhe pse ne i dimë se kush janë ata, struktura paralele, Lista Serbe, për ne ato janë të uzurpuara, nuk mund të ketë ndonjë funksionim normal të administratës nëse komunat janë të uzurpuara nga një shtet ose një strukturë e tillë”, tha ai.

“Ambasadori amerikan insiston që ne të funksionojmë nga ato zyrat ku jemi betuam, që të mos merren hapa të dhunshëm, me forca të policisë e gjëra të ngjashme, kjo ishte ajo që biseduam. Por të shohim tash se si po vendosim e po veprojmë. Ne u dakorduam që me dëshirë do të shkonim në zyrat e administratës komunale, për të funksionuar në mënyrë normale, por meqë ka probleme tash të shohim, ne edhe aty e cekëm, te ambasadori, që probleme po shkaktojnë bandat kriminale serbe duke i frikësuar, duke i dhunuar edhe vetë qytetarët shumicë atje e për t’i bindur ata që të veprojnë sipas tyre. Këto tema i biseduam me ambasadorët, por edhe ata ishin të informuar për këto gjëra, por megjithatë ai e quajti hap të ngutshëm këtë që bëmë ne”, tha Zeqiri.