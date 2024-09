Zeqiri: Me bllokim të kufijve, do të dëmtohet më së shumti komuniteti serb në Kosovë Izmir Zeqiri, kryetar i Zubin Potokut, ka thënë se thirrja për bllokim të kufijve të Kosovës nga ana e Serbisë, do t’i dëmtojë më së shumti serbët e Kosovës. Në Edicionin Special, ai tha se kjo është një përpjekje për t’i hapur pak telashe Kosovës. “Unë besoj që kjo është edhe një tjetër përpjekje e…