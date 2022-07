Zemaj: Vala e COVID-it ka marrë përpjeten, për Qeverinë prioritet mbetet mashtrimi Ish-ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj ka komentuar rritjen e rasteve me COVID-19 së fundmi në Kosovë, bashkë me të cilat dita-ditës po ka edhe viktima. Me anë të një postimi në Facebook, Zemaj ka akuzuar Qeverinë për mungesë veprimi, shkruan lajmi.net. Ai ka thënë se në këtë situatë të vështirë, sipas tij prioritet i Qeverisë…