Zemaj takon përfaqësuesin e SHBA në NATO, diskutojnë për çështjet urgjente të sigurisë në rajon dhe stabilitetin e Kosovës Ambasadori i Kosovës për raporte me NATO-n, Astrit Zemaj, ka njoftuar sot se është takuar në Bruksel me Përfaqësuesin e Përhershëm të SHBA-së në NATO, Scott Oudkirk. Zemaj ka thënë se kanë pasur një bisedë të thellë, ku kanë folur për çështjet urgjente që lidhen me sigurinë e Ballkanit Perëndimor dhe për mënyrat e thellimit…