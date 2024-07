Zemaj: Statistikat e largimit të infermierëve nga Kosova përbëjnë alarm

Për ish-ministrin e Shëndetësisë, njëherësh anëtar i Komisionit Parlamentar për Shëndetësi nga radhët e LDK-së, Armend Zemajn, statistikat e ikjes së infermierëve nga Kosova janë tmerruese.

Ai ka deklaruar se largimi masiv i profesionistëve shëndetësor është alarm.

“Shifra të tilla të largimit të infermierëve janë me të vërtetë tmerruese, d.m.th. ka kaluar vetëm gjysma e vitit dhe kemi ketë interesim kaq të lartë të ikjes së infermierëve, nuk do të quaje shqetësim por ALARM, zhurma e të cilit po has në vesh të shurdhër”, theksoi Zemaj për FrontOnline.

Deputeti Zemaj ka radhitur disa nga arsyen që infermierët po largohen nga vendi.

“Ka shumë arsye, pasiguria për zhvillimin e karrierës, mungesa e mundësive për avansimin e njohurive, pagat e vogla, mos pagesa e orëve shtesë, ambienti toksik dhe trajtimi i padinjitetshëm në vendin e punës”, u shpreh ai.

Zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë muaj më parë kanë thënë për Front Online se është duke punuar që të krijojë kushte me të mira për stafin shëndetësor.

“Ministria e Shëndetësisë është duke vazhduar me investime në infrastrukturë e pajisje mjekësore, në mënyrë që profesionistët të mund të shfaqin gjithë potencialin e tyre. Edhe në buxhetin e këtij viti është paraparë sigurimi i aparaturave më qëllim të ngritjes së shërbimeve të reja’’, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.