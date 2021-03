Zemaj: S’ka pasur neglizhencë ndaj sindikatave sa i përket vaksinimit në Kukës

I pyetur se a ekziston ndonjë mungesë komunikimi midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë lidhur me procesin e vaksinimit të personelit shëndetësor nga Kosova në Kukës, ministri në detyrë i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka thënë se të gjitha komunikimet i kanë bërë me Ministrinë e Shëndetësisë në Shqipëri.

Në Edicionin Special në Klan Kosova, ai ka thënë se nuk është kompetent për t’i komentuar komunikimet që sindikata i bën me shtetet tjera.

“Asnjë neglizhencë. Asnjë komunikim sa i përket komunikimit me sindikata. Ka pasur raste kur në mesnatë kanë kërkuar takim, unë i kam pritur herët në mëngjes. Asnjë kërkesë dhe asnjë adresim nuk e kam pasur nga sindikatat përveç asaj që është dëgjuar nëpër rrjete sociale. Ne kemi komunikuar me Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë, komunikimet tjera nuk i dimë dhe nuk jemi kompetent t’i përcjellim. Gjithçka ka ndodhur përmes vijës institucionale, se si adresohen partnerët tjerë me shtetet tjera, nuk do të duhej të ishin problem i yni. Dokumentacioni dhe faktet ekzistojnë, për të tjerat nuk jemi të njoftuar”.