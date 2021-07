Zemaj: Qytetarët e Deçanit nuk mund të lihen vetëm, Qeveria duhet ta dëshmojë veten përtej deklaratave

Zemaj tha se situata në fshatrat e Deçanit nuk është e mirë dhe shpallja e Gjendjes Emergjente është me vend.

Pas takimit që pati me kryetarin e Deçanit, Bashkim Ramosaj, Zemaj tha se është për habi dhe shqetësim mungesa e përkrahjes dhe zbatimi praktik i situatave emergjente nga Ministria dhe Qeveria e Kosovës, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

Që nga rastet e para të dyshuara për helmim, jemi në dijeni dhe jemi duke përcjellur me shqetësim situatën, deri te dita e sotme të shtimit enorm të rasteve të reja.

Së bashku me, znj. Dobrunaj, në takim me kryetarin Ramosaj, kemi shprehur solidaritet me përkushtimin e tij.

Ëdhtë për habi dhe shqetësim mungesa e përkrahjes dhe zbatimi praktik i situatave emergjente nga Ministria dhe Qeveria e Kosovës.

Në situatën të cilën gjinden qytetarët e Deçanit, të infektuarit, personeli shëndetësor, Qeveria duhet të veprojë me tërë mekanizmat për ta zbuluar edhe shkakun e helmimit, dhe të merret me pasojat si dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

Qytetarët e komunës së Deçanit dhe kryetari Ramosaj nuk mund të lihet vetëm sa i përket kapaciteteve, furnizimeve me barna, pajisje dhe personel shëndetësor.

Kosova është një, në çdo situatë, aq më parë në emergjenca. Qeveria duhet ta dëshmojë veten përtej deklaratave!./Lajmi.net/