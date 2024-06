Zemaj për Kurtin: Mund të arrijë një tjetër aneks marrëveshje me Serbinë

Lidhja Demokratike e Kosovës dyshon se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti mund të bëjë tjetër aneks marrëveshje në takimet me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq në kuadër të dialogut Kosovë – Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.

Deputeti i kësaj partie Armend Zemaj, ka thënë se dyshojnë që mund të ketë një marrëveshjet tjetër nga ajo që po kërkohet një implementim ndryshe i marrëveshjeve.

Ai në emisionin “Ditari” në Tëvë 1, ka thënë se edhe largimi i masave mund të varet nga takimi i 26 qershorit mes Kurtit dhe Vuçiqit në Bruksel.

Zemaj i ka bërë thirrje Qeverisë të mos bëjë gabime tjera në këtë proces.

“Duket që ka hezitime edhe në BE për heqjen e masave, por unë besojë që kjo ndërlidhet edhe me takimin Kurti- Vuçit të mërkurën, mbetët të shihet sjellja dhe nëse ka ndonjë dakordim shtesë që unë nuk do ta dëshiroja dhe kërkojmë nga Qeveria të mos ketë gabime të përsëritshme, mos të ketë edhe ndonjë aneks marrëveshje tjetër. Mund të ketë dhe dyshojmë diçka ndryshe nga ajo që po kërkohet në implementimin e marrëveshjeve të kaluara”, ka thënë Zemaj.