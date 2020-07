Zemaj për katër vdekjet nga Covid-19: Nuk ka vërejtje rreth furnizimit apo ndaljes së oksigjenit

Në seancën e Kuvendit, Zemaj ka thënë se në bazë të informatave që posedon IKSHPK-ja nuk ka të deklaruar vërejtje rreth furnizimi apo ndaljes së oksigjenit, raporto lajmi.net.

“E para është që dua të theksojë është që kualifikimi rreth vdekjeve nuk ju bënë nder as ju dhe askujt pa qenë rrethanat e sqaruara. Andaj kualifikimi deri në vrasje është papërgjegjësi totale, është fyerje për familjaret e viktimave. Me datë 05. 07. 202 e kam autorizuar Inskepktratin Shëndetësor, kam dal në vend ngjarje dhe kanë filluar hetimet rreth rrethanave. Mjekimi intensive në Klinikën Infektive furnizohet me oksigjen nga qendra e furnizimit kryesor qendror po nga i njëjti sistem furnizohet edhe disa klinika tjera, sallat operative të kirurgjisë, emergjencës, infektives etj. Në të cilat në bazë të informata që posedon IKSHPK-ja nuk ka të deklaruar vërejtje rreth furnizimi apo ndaljes së oksigjenit. Personeli që punon në depon qendrore të furnizimit me oksigjen e ka evidentuar sasinë e oksigjenit në orën 19:00 më të marr ndërrimin, me datë 04.07, me vlerë prej 7.3 oksigjen i lëngët, i njëjti deklaron se e ka bërë kontrollin në ora 19:00, 21:00, 23:00, 5:00 dhe 7:00 ku të gjitha aparaturat kanë qenë në gjendje të rregullt”, ka thënë Zemaj.

Zemaj ka thënë se në këtë fazë nuk ka arritur të vërtetojnë shkaqet e vërteta të këtyre vdekjeve

“Inspektorati është fokusuar në Klinikën Infektive ku ka ndodhur incidenti, aparaturat e furnizimit me oksigjen në Klinikën Infektive janë të pajisur me sensor alarmim. Andaj deri në këtë fazë nuk ka arritur të vërtetojnë shkaqet e vërteta të këtyre vdekjeve”, ka thënë Zemaj. /Lajmi.net/