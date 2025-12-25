Zemaj me punëtorë: E ardhmja ndërtohet me punë dhe dije, e jo me populizëm, demagogji dhe paaftësi qeverisëse

Kandidati për deputet i LDK-së, Armend Zemaj, ka vizituar mishtoren “Meli”, të cilët i ka falëndruar për pritjen. Ai ka thënë se punëtorët aty ishin të zellshëm, korrektë dhe të përkushtuar ndaj konsumatorit, shkruan lajmi.net. “Shteti e ka për obligim të krijojë kushte dhe politika të mira fiskale, në mënyrë që bizneset të mbajnë fuqinë…

Lajme

25/12/2025 10:48

Kandidati për deputet i LDK-së, Armend Zemaj, ka vizituar mishtoren “Meli”, të cilët i ka falëndruar për pritjen.

Ai ka thënë se punëtorët aty ishin të zellshëm, korrektë dhe të përkushtuar ndaj konsumatorit, shkruan lajmi.net.

“Shteti e ka për obligim të krijojë kushte dhe politika të mira fiskale, në mënyrë që bizneset të mbajnë fuqinë punëtore në Kosovë. E ardhmja ndërtohet me punë dhe dije, e jo me populizëm, demagogji dhe paaftësi qeverisëse. Më 28 dhjetor, shpresa për të rinjtë kthehet me ndryshimin e domosdoshëm”, ka shkruar Zemaj. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i tij:

Artikuj të ngjashëm

December 25, 2025

Vdekja e babait të Salih Mustafën, OVL-UÇK i reagon Specialës: Tejkaluat...

Lajme të fundit

Vdekja e babait të Salih Mustafën, OVL-UÇK i...

PDK shtyp programin në alfabetin Braj, hap konkret...

Ndërron jetë babai i Salih Mustafës

Tahiri: Me Bedri Hamzën Kryeministër, paga më të...