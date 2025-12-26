Zemaj me mesazh për qytetarët në Kosovë dhe ata në diasporë: Vetëm dy ditë na ndajnë prej një qeverisjeje me integritet, përgjegjësi dhe shpresë
Kandidati me numër i 17-të i LDK-së, Armend Zemaj ka dal me një mesazh për qytetarët që votojnë në Kosovë dhe ata që votojnë në përfaqësitë diplomatike nesër.
Zemaj ka kërkuar votën për LDK-në, duke thënë se veç edhe dy ditë e ndajnë Kosovën nga një qeverisje me integritet, përgjegjësi dhe shpresë, transmeton lajmi.net.
Ish-deputeti i LDK-së në disa mandate, tani kandidat për deputet, Zemaj deklaroi se qytetarët duhet të jenë të bashkuar për Kosovën.
Postimi i plotë:
Kosovë e Mërgatë
Nesër mbahet votimi në 29 përfaqësi diplomatike të Kosovës, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës.
Votoni për LDK123 Votoni Shpresën
Andaj edhe vetem dy ditë na ndajnë prej një qeverisjeje me integritet, përgjegjësi dhe shpresë.
Të bashkuar për Kosovën tonë ./lajmi.net/