Zemaj: LVV s’ka shumicë as për Kuvend as për Qeveri!
Nesër është seanca e radhës për konstituimin e Kuvendit.
Dy seancat e mëparshme nuk sollën rezultate pasi kandidaturat e propozuara nuk arritën t’i marrin votat e mjaftueshme për Kryeparlamnetar.
Albulena Haxhiu, Donika Gërvalla dhe Hekuran Murati, kamdidatura të LVV-së nuk e morën votë-besimin e deputetëve për të parin e Kuvendit.
E seancë të njëjtë dhe tallje me ndonjë kandidaturë të radhës po parasheh edhe për nesër deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj.
“Krejt çka mund të presim neser është tallja me ndonje kandidat sa për të kaluar nga 48-te orëshi në 48 orëshin tjeter” tha Zemaj për Gazeta Blic.
Deputeti i LDK-së, Zemaj, tha se Lëvizja Vetëvendosje me veprimet e fundit është treguar qartë se nuk ofrojnë asnje zgjidhje që krijon mirëbesim apo konsideratë për të konstituar Kuvendin.
Ai tha se kjo parti nuk e ka shumicën as për Kuvend dhe as për Qeveri.
“Me veprimet e fundit të VV-së është treguar qartë se nuk ofrojnë asnje zgjidhje që krijon mirëbesim apo konsideratë për të konstituar Kuvendin”
“VV as nuk ka shumicë për Kuvend dhe as për Qeveri. Janë komod me ngërçin politik por gjithçka e kanë përkthyer në interes partiak e në dëm të Republikes se Kosoves” tha Zemaj.
Kujtojmë se vendi është futur në një krizë të thellë politike tash e disa muaj.
Mos-konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë e ka lënë evndin me Qeveri në detyrë.
Pavarësisht thirrje të faktorit ndërkombëtar, shoqërisë civile dhe qytetarëve ende duke larg epilogu për zhbllokimin e ngërçit institucional.