Zemaj: LDK-ja do të votojë nesër kundër kandidatit të VV-së për kryetar kuvendi Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka thënë se nesër do të marrin pjesë në votimin për kryeparlamentar. Zemaj tha se deputetët e LDK-së do të votojnë kundër kandidatit të VV-së për kryetar kuvendi, që në tri seancat e fundit ishe Albulena Haxhiu. “Ne do të votojmë nesër, por do të votojmë kundër,…