Zemaj: Ka tentativë për të kapur kuvendin- LDK nuk ndryshon qëndrim, as në seancë as tek presidentja Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj deklaroi se partia e tij nuk ka ndryshuar qëndrim dhe se këtë qëndrim e kanë edhe në seancë edhe në takim me presidenten me Vjosa Osmani. “Është me rëndësi që pa marrëveshje politike nuk ka as zgjedhje të kryetarit të Kuvendit, as Qeverisë. Qëndrimi i LDK-së është i qartë, edhe…