Zemaj i përgjigjet ministrit Latifi: Ti ki ku me u kthy, por ne jetojmë këtu e s’kemi ku Ish-ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka thënë se është shqetësues numri i lartë i rasteve me COVID-19 në vendin tonë. Po ai më shqetësuese e sheh qasjen e qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë në raport me rritjen e rasteve, duke theksuar se është dashur të bëhet më shumë thirrje për vaksinim. Ndërkaq, kur ka folur…