​Zemaj: I bëjmë thirrje qeverisë të jetë e përgjegjshme në atë që do të bëj tutje, me marrëveshjet nga partnerët ndërkombëtar Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka thënë se në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës do të diskutohen rreth 35 pika, pika këto mbetura që disa muaj. Në konferencë për media me gazetarë pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, Zemaj tha se situata aktuale është e pafavorshme për të zhvilluar seancë…