Zemaj: Arben Vitia i ka larguar nga Strategjia, Ligjin për Shëndetësi dhe atë për sigurimet shëndetësore

Ish-ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, tha se Ligjin për Shëndetësi dhe atë për sigurimet shëndetësore, ministri Arben Vitia i ka larguar nga Strategjia. Sipas tij, gjendja në këtë sektor është e vështirë, teksa ka hedhur një varg akuzash në drejtim të Qeverisë.

Zemaj tha se Ministria e Shëndetësisë as shpenzimet e buxhetit të saj nuk i ka shfrytëzuar gjë që sipas tij, tregon papunën e tyre.

Sipas Zemajt, dështimi i kësaj Ministrie nuk mbaron, sepse nuk mbarojnë interesat e tyre, transmeton lajmi.net.

“Kjo qeveri nëse shumë pak ka punuar në fusha të tjera, në shëndetësi nuk po ka punuar fare. Ja faktet të cilat tregojnë që nuk ka punuar fare, për tri vite janë ndërruar tre ministra, nuk ka as një strategji në shëndet, më shumë se 200 mjekë po na ikin çdo vit, e për ikjen e tyre nuk ka asnjë reagim nga qeveria, nuk kemi asnjë investim kapital, kemi ankesa të njëjta nga të gjitha odat e profesionistëve shëndetësor”, tha Vitia, shkruan EO.

“Fondi shëndetësor të cilin e ka premtuar ministri Vitia që tri vjet nuk e kemi askund, e madje lajmi kryesor i ditës, që po e them për herë të parë në këtë konferencë është se pikërisht ky ministër e ka larguar nga strategjia ligjin për shëndetësi dhe ligjin për sigurimet shëndetësore. Kam informacione të sakta të konfirmuara që ky ligj është bartur për vitin e ardhshëm ashtu siç është bartur që tri vite me radhë. Domethënë prioritetet dhe premtimet që erdhën qeveria në pushtet tani po kalojnë në bartje në vitet e ardhshme”.

“Zyra Kombëtare e Auditimit ka vërtetuar se ka 36 raste në parregullsi në menaxhimin e kontratave të punës, parregullsi në procedurën e pagesave dhe shumë raste të tjera. Këtë e sqaron më së miri raporti i shpenzimeve kapitale për periudhën janar-shtator, ku ministria e shëndetësisë ka shpenzuar vetëm tetë për qind të buxhetit nga investimet kapitale, zero për qind në pothuajse projektet e premtuara, zero për qind në shpenzime për autoambulanca, zero për qind shpenzime në pajisje të nevojshme shëndetësore”.