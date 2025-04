Zelensky: Ukraina do të pasqyrojë veprimet e Rusisë Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se janë duke vazhduar sulmet ruse në territorin e Ukrainës edhe pse është thënë se ato do të ndalohen për nder të Pashkëve. Zelensky thekson se nuk beson fjalët apo deklarimet që janë lëshuar nga Moska. “Nëse Rusia tani është papritur gati të përfshihet me të vërtetë në një…