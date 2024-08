Zelensky thotë se do ta mbështeste mbajtjen në Indi të samitit të dytë për paqe Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se bisedimet me Arabinë Saudite, Katarin, Turqinë dhe Zvicër për samitin e dytë për paqe në Ukrainë, janë duke u vazhduar. Në një bisedë me gazetarë indianë, të cilën e përndau në rrjetet sociale të dielën, Zelensky tha gjithashtu se i kishte thënë kryeministrit të Indisë, Narendra Modi,…