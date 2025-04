Zelensky: Sot flasim vetëm me raketa – rusët janë ‘djaj’

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se për të filluar negociatat, duhet të ketë një armëpushim të pakushtëzuar, pas së cilës Ukraina mund të bisedojë me rusët në çdo format.

Zelensky theksoi se për të nisur negociatat, rusët duhet të pushojnë së qeni vrasës, sepse për momentin janë vetëm “djajtë”, transmeton mediumi ukrainas UNN.

“Unë nuk kam frikë nga asnjë opsion apo format negociatash me rusët. Me ose pa ndërmjetësim. Është e dëshirueshme që çdo negociatë të jetë kuptimplotë. Si të flasim drejtpërdrejt me raketa balistike? Sot flasim vetëm me raketa dhe terroristë. Ç’kuptim ka vetëm të flasim? Para së gjithash, një armëpushim pa kushte. Faleminderit Amerikës për këtë iniciativë, është e saktë, por nuk mund t’i kishim treguar vetes “linjat e zjarrit”. Ne e theksojmë këtë”, tha Zelensky.

Ai theksoi se duhet të ketë një armëpushim pa kushte përpara çdo negociate.

“Dhe pas kësaj ne mund të flasim në çdo format. Por për këtë, rusët nuk duhet të jenë vetëm vrasës, por duhet të jenë gati për diplomaci. Deri këtu janë thjesht “djaj”. Pra, si mund t’i quash tjetër? Sot u bë një sulm, u vranë 16 veta, ata shkojnë në Amerikë, mbajnë fjalime, dalin në kanale, flasin se si duan paqe, tregojnë disa se janë gati për marrëveshje paqeje. fjalë, por me hapa të caktuar”, shtoi Zelensky.

Në Krivi Rih, mjekët po luftojnë për jetën e tyre pas një sulmi të mëparshëm me raketa balistike ruse në ndërtesat e banimit.

Paraprakisht në institucionet mjekësore ndodhen mbi 30 persona, 16 të vdekur dhe të paktën 40 të lënduar. Mes të viktimave ishin gjashtë fëmijë, transmeton KosovaPress.

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi sot se SHBA ka përcaktuar kohën në të cilën dëshiron të dëgjojë nga Rusia për gatishmërinë e saj për paqe. Kongresi tashmë ka filluar punën për një projekt-ligj për të forcuar sanksionet.

Rubio tha se ukrainasit kanë treguar gatishmërinë e tyre për të pushuar zjarrin dhe për të krijuar hapësirë ​​për negociata.