Zelensky shprehet i gatshëm të nis bisedimet për paqe me Putinin Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ishte gati të ulet në tryezën e bisedimeve me udhëheqësin e Kremlinit, Vladimir Putin, nëse kjo do të ishte e vetmja mënyrë për të siguruar paqen për popullin ukrainas. “Nëse kjo është mënyra e vetme që ne mund të sjellim paqe për qytetarët e Ukrainës dhe të mos humbasim…