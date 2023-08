Zelensky shkon në Danimarkë pas vizitës në Holandë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka mbërritur në Danimarkë pas vizitës së tij në Holandë.

Lideri ukrainas u përshëndet në bazën ajrore Skrydstrup në Vojens nga kryeministrja Mette Frederiksen dhe princesha e kurorës Mary. Kjo vizitë vjen pas dakordësisë për t’i dhënë Ukrainës avionë luftarakë F16.

Danimarka së bashku me Holandën do t’i dorëzojnë vendit që është në luftë disa nga këto avionë. Ndërsa Zelenskyy tha se vendi i tij do të merrte 42 avionë, Holanda dhe Danimarka, në një deklaratë të përbashkët, nuk specifikuan numrat.

“F-16 nuk do të ndihmojnë menjëherë në përpjekjet e luftës,” tha kryeministrin holandez, Mark Rutte. “Është, gjithsesi, një angazhim afatgjatë nga Holanda. Ne duam që ato të jenë aktive dhe funksionale sa më shpejt të jetë e mundur… jo për muajin e ardhshëm – kjo është e pamundur – por shpresojmë së shpejti.”

Ministri danez i Mbrojtjes Jakob Ellemann-Jensen tha: “Më bën krenar që Danimarka, së bashku me Holandën, do të dhurojnë avionë luftarakë F-16 në luftën e Ukrainës për liri kundër Rusisë dhe agresionit të saj të pakuptimtë. Mbështetja e Danimarkës për Ukrainën është e palëkundur dhe me dhurimin e avionëve F-16, Danimarka tani është në krye të rrugës.”/abcnews.al