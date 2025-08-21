Zelensky: Rusia qëllimisht e pati shënjestër një kompani amerikane në Ukrainë

Bota

21/08/2025 23:22

Volodymyr Zelenskyy ka thënë se Rusia e pati qëllimisht shënjestër një biznes amerikan.

Në deklaratën e tij të mbrëmjes, Zelensky tha: “Rusët praktikisht dogjën një kompani amerikane që prodhonte elektronikë – pajisje shtëpiake, asgjë ushtarake.

“Rusët e dinin saktësisht se ku i hodhën raketat.

“Ne besojmë se ky ishte një sulm i qëllimshëm kundër pronës dhe investimeve amerikane në Ukrainë.”

Zelensky, si të tjerët, theksoi gjithashtu se Rusia tani po tërhiqet nga premtimet e bëra gjatë samitit të Alaskës ndaj presidentit amerikan Donald Trump, shkruan Reuters

