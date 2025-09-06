Zelensky refuzon ftesën e Putinit: Mund të vijë në Kiev
Bota
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka refuzuar sugjerimin e presidentit rus Vladimir Putin që ai të shkonte në Moskë për të negociuar një zgjidhje diplomatike.
Këto komente ai i bëri në një intervistë për ABC News.
“Ai mund të vijë në Kiev,” tha Zelensky. “Nuk mund të shkoj në Moskë kur vendi im është nën raketa, nën sulm, çdo ditë. Nuk mund të shkoj në kryeqytetin e këtij terroristi.”
Zelensky tha vazhdimisht se Putin nuk kërkon një takim me të ndërsa ai vazhdon të ndjekë luftën në Ukrainë.