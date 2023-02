Zelensky planifikon të takohet me liderin kinez, Xi Jinping

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky u shpreh se ka në plan të takojë liderin e Kinës, Xi Jinping për të diskutuar propozimet e Pekinit për përfundimin e luftës në Ukrainë.

Duke folur në përvjetorin e parë të luftës së Rusisë në Ukrainë, ai tha se propozimi sinjalizonte se Kina ishte e përfshirë në kërkimin e paqes.

“Unë me të vërtetë dua të besoj se Kina nuk do të furnizojë me armë Rusinë”, tha ai, shkruan BBC, përcjell KosovaPress

Plani i Kinës kërkon bisedime paqeje. Megjithatë, dokumenti prej 12 pikash nuk thotë në mënyrë specifike se Rusia duhet të tërheqë trupat e saj nga Ukraina.

Autoritetet kineze deri më tani nuk i janë përgjigjur publikisht thirrjes së Zelenskyt.

Ndërkohë, Rusia përshëndeti propozimet kineze. “Ne ndajmë pikëpamjet e Pekinit”, tha në një deklaratë ministria e jashtme në Moskë.

Në fillim të kësaj jave, Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken tha se Pekini po shqyrtonte furnizimin me armë dhe municione për Rusinë – një pretendim i mohuar nga Pekini. Të premten, mediat amerikane raportuan përsëri se qeveria kineze po shqyrtonte dërgimin e dronëve dhe predhave në Moskë.