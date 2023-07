Zelensky paralajmëron se lufta në Rusi po vjen, pas sulmeve me dronë në Moskë Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka paralajmëruar se është “e pashmangshme” se “lufta” në Rusi do të ndodhë, pasi autoritetet ruse u detyruan ta mbyllin përkohësisht një aeroport shumë të frekuentuar në Moskë, si pasojë e sulmeve me dronë gjatë natës në kryeqytetin rus. “Dalëngadalë, lufta po rikthehet në territorin e Rusisë – në qendrat…