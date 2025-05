​Zelensky: Nëse sot arrihet armëpushim, takimi me Putin është i panevojshëm Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se nëse një marrëveshje për një armëpushim arrihet në nivel teknik gjatë negociatave të sotme në Turqi, një takim me presidentin rus Vladimir Putin nuk do të ishte më i nevojshëm. Duke folur në një konferencë për shtyp në Ankara, ai u bëri thirrje gjithashtu aleatëve të Ukrainës që të…