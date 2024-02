Zelensky në Tiranë, takon Edi Ramën Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u takua me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në Tiranë para mbajtjes së Samitit për Ukrainën. Në samit do të marrin pjesë disa liderë të Evropës juglindore. E mërkura e 28 shkurtit sjell presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe disa liderë të Evropës juglindore në kryeqytetin e Shqipërisë, me ftesë…