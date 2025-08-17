Zelensky mbërrin në Bruksel për takimin me Von der Leyen
Bota
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Bruksel për një takim me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Ky takim vjen menjëherë pas postimit të saj në “X” ku tha se do të merrte pjesë në takimin e tij me Donald Trump, nesër në Uashington.
Von der Leyen është një nga disa udhëheqës evropianë që thanë se do të shkojnë në takim.
Ndërkaq bëhet e ditur se Zelensky dhe Von der Leyen do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit.