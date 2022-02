Zelensky kërkon zgjidhje diplomatike, bisedon me presidentin Michel

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, gjatë një bisede telefonike me Presidentin e Këshillit të Evropës, Charles Michel, ka diskutuar për situatën e fundit në Ukrainë dhe përshkallëzimin e saj.

Ai përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, ka njoftuar se parësore në bisedimet mes dy palëve ishin sanksionet dhe kundërpërgjigja në çështjet e sigurisë.

“Jam i prekur nga bisedimet e fundit ndërkombëtare. Kemi angazhim të plotë në zgjidhjen diplomatike të konfliktit”, është shprehur ai, shkruan Lajmi.net.

Po ashtu, presidenti Zelensky e ka falënderuar Bashkimin Evropian në lidhje me çështjen e Ukrainës.

“Faleminderit BE-së për ndihmë makrofinanciare”, shtoi ai.

Discussed with @CharlesMichel sanctions & counteraction to security challenges. Touched upon recent international talks & intensification of the peace process within #N4 . Committed to the diplomatic settlement of the conflict. Grateful to the 🇪🇺 for macro-financial support to 🇺🇦.

Ndërkaq, presidenti Michel, përmes një postimi në Twitter, ka shkruar se unioni është plotësisht në krahun e Ukrainës.

“Koordinimi me Kievin, si edhe solidariteti, janë në gradën më të lartë”, ka thënë ai.

Sipas tij, “BE-ja do t’i përgjigjet me unitet dhe vendosmëri çdo agresioni të mëtejshëm ushtarak rus”.

Coordination with president @ZelenskyyUa on the latest developments in and around Ukraine.

The EU will respond with unity and firmness to any further Russian military aggression.

Solidarity with Ukraine. pic.twitter.com/ydoPRpWh8x

— Charles Michel (@eucopresident) February 13, 2022