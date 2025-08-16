Zelensky i thotë jo planit të Trump dhe Putin
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka hedhur poshtë propozimin e Vladimir Putin që Ukraina të tërhiqet nga Donetsku dhe Luhansku si pjesë e një plani paqeje të mbështetur nga Donald Trump duke e bërë të qartë se një opsion i tillë nuk është i mundur.
Pas takimit me Putin në Alaskë, Trump foli me Zelenskyn për më shumë se një orë e gjysmë. Udhëheqësit e NATO-s dhe vendeve evropiane gjithashtu iu bashkuan thirrjes.
Sipas një burimi të njohur me bisedën, Trump i tha Zelenskyt se Putin ishte gati të ndalonte luftimet në fronte të tjera nëse Ukraina tërhiqej nga lindja e vendit. Zelensky e hodhi poshtë këtë, duke theksuar se nuk kishte tërheqje nga Donbasi.
Gazeta Financial Times raportoi më herët sot se Putin kishte kërkuar në një samit me Trump që Ukraina të tërhiqej nga Donetsk në këmbim të ngrirjes së frontit në rajonet Kherson dhe Zaporizhia.
Më vonë, gazeta New York Times raportoi se Trump e mbështeti planin dhe se ai besonte se paqja mund të arrihej shpejt nëse Ukraina pranonte të dorëzonte pjesën tjetër të Donbas, duke përfshirë zonat që nuk janë të pushtuara nga forcat ruse.
Trump dhe Zelensky do të takohen në Shtëpinë e Bardhë të hënën, dhe janë ftuar edhe udhëheqës evropianë, megjithëse ende nuk është e qartë se cili prej tyre do të përgjigjet.