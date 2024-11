Zelensky: Fundi i luftës është në dukje, presim të dëgjojmë Trump

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se lufta ruse kundër vendit të tij ka mundësi të përfundojë vitin e ardhshëm.

Ai këto komente i bëri sot në një bisedë me mediat e huaja në konferencën e tretë ndërkombëtare të sigurisë për ushqimin, gruri nga Ukraina në Kiev.

“Kur do të përfundojë lufta? Kur Rusia dëshiron që lufta të përfundojë. Kur Shtetet e Bashkuara të marrin një pozicion më të fortë. Kur jugu global të qëndrojë në krah të Ukrainës dhe të qëndrojë pranë fundit të luftës. Nuk do të jetë një rrugë e lehtë, por jam i bindur se kemi të gjitha shanset që kjo të ndodhë vitin e ardhshëm”, tha Zelensky, transmeton Ukrinform.

“Ne jemi të hapur ndaj propozimeve nga liderët e vendeve afrikane, aziatike dhe arabe. Do të doja të dëgjoja gjithashtu propozimet e presidentit të ri amerikan dhe mendoj se do t’i dëgjojmë në janar dhe do të kemi një plan për t’i dhënë fund kësaj lufte”, shtoi ai.

Gjatë fushatës elektorale, presidenti i sapo zgjedhur amerikan Donald Trump vazhdimisht e bëri të qartë se donte të reduktonte mbështetjen e madhe të SHBA-së për Kievin. Qëkur u zgjodh, ai nuk e ka përmendur se “do t’i jep fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve” sikur më herët.