Zelensky flet pas takimit me Trump: Ka potencialin të bëhet historik – armëpushim i plotë dhe pa kushte Takimi me Trump, ka ‘potencialin të bëhet historik’- kështu është shprehur Presidenti I Ukrainës, Volodymyr Zelensky, pas takimit me Presidentin e SHBA, Donald Trump në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Ai thotë se “takimi shumë simbolik” ka “potencialin të bëhet historik, nëse arrijmë rezultate të përbashkëta”. “Shpresojmë për rezultate në gjithçka që trajtuam. Mbrojtja…