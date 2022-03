Zelensky diskuton për luftën me Johnsonin dhe Macronin

Ai ka përmendur në postimin e tij në Twitter edhe bisedimet e paqes me presidentin francez Emmanuel Macron.

“Vazhdimi i dialogut me liderët e Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës. I informova për krimet e reja të Rusisë kundër njerëzve”, ka shkruar ai ndër të tjera.

Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against 🇺🇦 people. Further support for 🇺🇦 was discussed with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022