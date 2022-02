Zelensky bën thirrje të menjëhershme për publikimin e listës së sanksioneve kundër Rusisë

Ai ka thënë se kjo duhet të bëhet përpara se të ndodhë një pushtim i mundshëm.

“Çështja për ta bërë atë publike, vetëm listën e sanksioneve për ta, që ne të dimë se çfarë do të ndodhë nëse ata fillojnë luftën”, tha ai për CNN.

Ai gjatë konferencës së Sigurisë në Mynih të Gjermanisë tha se nuk pajtohet me qëndrimin se sanksionet duhet të renditen vetëm pas një pushtimi nga Kremlini.

“Nuk kemi nevojë për sanksionet tuaja pasi bombardimet do të ndodhin dhe pasi vendi ynë do të qëllohet ose pasi ne nuk do të kemi kufij, ose pasi nuk do të kemi ekonomi. Pse do të na duheshin atëherë ato sanksione?” tha ai.

Ndryshe, ai ka deklaruar se një gjuajtje topi apo një granatim mund të nis luftën midis Ukrainës dhe Rusisë.

Teksa u pyet për një pretekst të mundshëm të flamurit të rremë për luftë me Rusisë, ai ka theksuar se çdo provokim është i rrezikshëm”.

“Provokimet janë me të vërtetë shumë të rrezikshme. Një granatim, një gjuajtje top mund të çojë në luftë”, paralajmëroi Zelensky. /Lajmi.net /