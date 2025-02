Zelenksy bisedon me Ramën, falënderon popullin shqiptar për mbështetjen ndaj Ukrainës Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka falënderuar qeverinë dhe popullin shqiptar për mbështetjen ndaj Ukrainës. Përmes një postimi në X, Zelensky zbuloi detaje nga biseda që kishte me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramës. “Kam pasur një bisedë të mirë me Kryeministrin e Shqipërisë, dhe falënderoj qeverinë dhe popullin shqiptar për mbështetjen e dhënë ndaj Ukrainës dhe…