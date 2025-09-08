Zekaj: Kushtetuesja do të gjej shkelje në konstituimin e Kuvendit të Kosovës
Avokati, Yll Zekaj konsideron se Gjykata Kushtetuese e Kosovës do të vlerësojë se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar siç duhet, për shkak të moszgjidhjes së nënkryetarit të pestë, i cili duhet të përfaqësojë komunitetin serb.
Sipas Zekajt, Gjykata Kushtetuese do ta cilësojë si shkelje veprimin e kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, si dhe mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarëve.
“Unë besoj se Gjykata Kushtetuese në momentin kur vendos në mënyrë meritore do ta gjej si shkelje nga ana e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha edhe mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarëve, por edhe konstatimin që kemi një Kuvend të konstituuar pa zgjedhjen e nënkryetarit të pestë përkatësisht nënkryetarit nga Lista Serbe”, ka thënë ai në Tëvë1.
Tutje, Zekaj ka thënë se që nga pakoja e Ahtisarit e deri te Kushtetuta e Kosovës është e krijuar në atë mënyrë që të përfaqësohet fryma e komuniteteve në Kuvendin e Kosovës.
“Eksponentët e Lëvizjes Vetëvendosje mund të bëjnë populizëm dhe politikë, por kjo nuk qëndron absolutisht. Që nga pakoja e Ahtisarit e deri te Kushtetuta e Kosovës është e krijuar në atë mënyrë që të përfaqësohet fryma e komuniteteve në Kuvendin e Kosovës”, ka theksuar Zekaj.