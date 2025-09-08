Zekaj: Kushtetuesja do të gjej shkelje në konstituimin e Kuvendit të Kosovës

Avokati, Yll Zekaj konsideron se Gjykata Kushtetuese e Kosovës do të vlerësojë se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar siç duhet, për shkak të moszgjidhjes së nënkryetarit të pestë, i cili duhet të përfaqësojë komunitetin serb. Sipas Zekajt, Gjykata Kushtetuese do ta cilësojë si shkelje veprimin e kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, si dhe mënyrën…

Lajme

08/09/2025 19:08

Avokati, Yll Zekaj konsideron se Gjykata Kushtetuese e Kosovës do të vlerësojë se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar siç duhet, për shkak të moszgjidhjes së nënkryetarit të pestë, i cili duhet të përfaqësojë komunitetin serb.

Sipas Zekajt, Gjykata Kushtetuese do ta cilësojë si shkelje veprimin e kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, si dhe mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarëve.

“Unë besoj se Gjykata Kushtetuese në momentin kur vendos në mënyrë meritore do ta gjej si shkelje nga ana e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha edhe mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarëve, por edhe konstatimin që kemi një Kuvend të konstituuar pa zgjedhjen e nënkryetarit të pestë përkatësisht nënkryetarit nga Lista Serbe”, ka thënë ai në Tëvë1.

Tutje, Zekaj ka thënë se që nga pakoja e Ahtisarit e deri te Kushtetuta e Kosovës është e krijuar në atë mënyrë që të përfaqësohet fryma e komuniteteve në Kuvendin e Kosovës.

“Eksponentët e Lëvizjes Vetëvendosje mund të bëjnë populizëm dhe politikë, por kjo nuk qëndron absolutisht. Që nga pakoja e Ahtisarit e deri te Kushtetuta e Kosovës është e krijuar në atë mënyrë që të përfaqësohet fryma e komuniteteve në Kuvendin e Kosovës”, ka theksuar Zekaj.

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2025

Operacion i madh i në Elbasan, goditet rrjeti i shpërndarjes së...

Lajme të fundit

Operacion i madh i në Elbasan, goditet rrjeti...

Rruga e paqartë e shkollave dhe spitaleve serbe drejt sistemit kosovar

Nga Klan Arena, Nisma nis të shtunën fushatën për zgjedhjet lokale

Elezi: Javën e ardhshme fillon votimi me postë për rreth 44 mijë votues