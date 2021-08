Zeka: Thaçi e ka kapur karrigen ta sulmojë Vuciqin në prani të ndërkombëtarëve

“A e ke ti këtë informacion, Vuçiqi dhe Hashim Thaçi kanë pasur aq përplasje, saqë në një moment Hashim Thaçi e ka marrë karrigën para ndërkombëtarëve me i ra më karrigë, Vuciqit. Pra, Thaçi e ka sulmu fizikisht presidentin serb. Kanë pasur përplasje fizike Thaçi me Vuçiqin. Por, ai nuk ka dalë para gazetarëve me thanë se kesh t’u ja lujtë nanën”, ka thënë Zeka në një emision televiziv në ATV.