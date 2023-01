Zeka “shfrenon” akuzat ndaj Kurtit: Është filmaxhi e rrenc, abuzues që erdhi me gjakderdhje në pushtet

Komentatori politik, Milaim Zeka ka komentuar videon e publikuar nga Lëvizja Vetëvendosje e cila akuzon PDK-në, LDK-në dhe AAK-në për zhvatje, pasurim me politikë e korrupsion.

Zeka e ka quajtur Kurtin mashtrues, rrenc, abuzues duke thënë se me “imagjinatën e vet shfrenuese e të sëmurit” ia kalon Hitchcock-u.

“Disa herë kam thënë se Albin Kurti me imagjinatën e tij të sëmurë totalisht shfrenuese ia kalon Hitchcock-ut, ky filmaxhi, rrenc e abuzues, mashtrues i cili ka ardhur me gjakderdhje në pushtet i cili i ka gjakos krejt institucionet e Kosovës, me këtë video të rrejshme mundet me rrejt veç një njëri që e ka trurin në fund të barkut.”, ka thënë Zeka.

Tutje, Zeka ka thënë se e cilëson mashtrues sepse ka thënë se nuk ka punësime familjare ndërkohë që të gjitha institucionet “i ka rrok në dorë me familjarë të LVV-së”.

“Ka rrejt nuk ka punësime familjare, krejt bordet i ka rrok në dorë, krejt institucionet prej Iber Lepencit, Postës, çdo njëri në borde e institucione janë familjarë të LVV. Janë aferat më të mëdha korruptive në histori të Kosovës, tenderë 1 burim që ia kanë dhënë veç përmes një oferte. Afera e konfiskimit të pasurisë në Brezovicë është bërë krejt me njerëz të VV-së në krye me dhëndrin e Liburn Alit, Në RTK i kanë dërguar njerëzit e vet, në UP e kanë zgjedh rektorin e vet”, ka deklaruar Zeka.