Zeka: Osmani e Kurti sot u dashtë me bërtitë edhe Amerika edhe Amelika

Me anë të një postimi në Facebook, Zeka ka thënë se kjo vizitë zbulon sipas tij gënjeshtrën 20 vjeçare të politikës, shkruan lajmi.net.

“Qe 20 vite rresht, dite edhe nate, jam munduar ta flas te verteten perpara qytetarit te shkrete te Kosoves. E kam thene edhe ne media, edhe ne foltoren e Kuvendit, se prej Ures te Ibrit, deri ne kufi me Serbi, çdo gje kontrollohet nga Serbia. Edhe ata police ne uniforme kosovare, andej ures, jane vetem sa per sy e faqe. Nejse”, ka shkruajtur ai.

Postimi i plotë:

Vizita e Kurtit ne veri, zbulon rrenen 20 vjeçare te politikes

Sot, Albini, bashke me Vjosen u munduan ta thejne kufirin, po bandat e egersuara, i detyruan te kthehen mbrapa. E bash sot, Albini dhe Vjosa, u dashte me bertite edhe Amerika, edhe Amelika. Mos me qene Amerika ime dhe Amelika e Albinit, sot, jo qe i kishin kthy kendej, po edhe nje hu ne bythe ja kishin ngule Agim Bahtirit, jo per diçks tjeter, po vetem sa per me shiku seri…!!!. /Lajmi.net/