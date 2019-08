Zeka: Krasniqi e Sherifi kanë qenë kanceri i brendshëm i PDK-së, sebep i të gjitha përçarjeve

Kryetari i PEK’ut, Milaim Zeka, ka reaguar ndaj shkrimit të Jakup Krasniqit se partia e tij [Nisma] është e gatshme për koalicion me PDK’në, nëse u plotësohen disa kushte.

Zeka ka shkruar se Krasniqi, bashkë me deputetin tjetër të Nismës, Bilall Sherifin, kanë qenë kanceri i brendshëm i PDK-së dhe shkaku i përçarjeve në atë parti.

Madje, për ta thotë se kanë qenë edhe partizanët kryesor të çdo konflikti me parti tjera, andaj habitet nga propozimi i tij.

Shkrimi i plotë i Zekës:

Jakup Krasniqi dhe Bilall Sherifi kane qene kanceri i brendshem i PDK se. Keta kane qene sebepi i te gjitha perçarjeve ne ate parti. Gjithashtu kane qene edhe partizanet kryesor te çdo konflikti edhe me partite e tjera. Me mbeshtetjen e Bilallit, Jakup Krasniqi, si kryetar i Kuvendit, pate dhane urdher per hudhjen ne berllog te fotografise te Rugoves. U dashte nderhyreja e Ambasades Amerikane qe te rivendosej ajo fotografi.

Tash, shihe me çfare propozimi na del?! E pabesueshme…