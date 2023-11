Zeka e quan Gashin “gjykatës të kohës së Millosheviqit”: Kritikon Albulena Haxhiun pse po shoqërohet me të

Ish-deputeti i Kuvendit, Milaim Zeka, nuk e ka përmbajtur veten kur ka parë një fotografi të ministes së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, bashkë me avokatin Tomë Gashi sot pas intervistimit për rastin Dehari.

Në një postim në Facebook, Zeka i është referuar Gashit si “gjykatës i kohës së Millosheviqit”, duke thënë se është “turp” për Haxhiun të shoqërohet me një person si ai, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë:

A ka ma marre mbi kete toke, e nen kete qiell se sa me pa Albulena Haxhiun ne shoqerim me ish gjykatesin e kohes te Millosheviçit. Kjo ashte fyerja me e madhe qe ia bene jo vetem Astrit Deharit, po edhe gjyshit te saje, Ahmet Haxhise, i cili ka qene njeri nga njerezit ma eminent te ilegales tone kombetare…!!!

Marrja nuk futet ne tenxhere per me mujte me mbulu me kapak!.