Zëdhënësi i VV-së takohet me gazetarin e RTK-së që e ledhatoi Kurtin në intervistë, thotë se dikush i incizonte Zëdhënësi i VV-së, Arlind Manxhuka përmes një postimi sot ka treguar se është takuar me gazetarin RTK-së, Blerim Haxhiaj. Manxhuka tha se e pa një gazetar të Klanit që po i xhironte deri sa po e pinte kafen me gazetarin Haxhija. Postimi: “Sapo isha në takim me gazetarin Blerim Haxhiaj në një lokal në mes…