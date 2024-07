Zëdhënësi i Qeverisë: Kërkesa e Haradinajt për debat me Kurtin- Pakënaqësi me shikueshmërinë e emisioneve ku merr pjesë ai

Ish kryeministri i Kosovës njëherit edhe kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj e ka ftuar dje publikisht në një debat publik kryeministrin Albin Kurti që sipas tij t’i përballin listat e sukseseve të dy qeverive.

Për këtë ka reaguar sot zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu.

Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se më 24 maj kur AAK kishte kërkuar seancë për 3-vjetorin e punës së qeverisë, Kryeministri Kurti kishte shkurtuar vizitën e tij në Londër dhe kishe ardhur direkt në seancë për përballje.

Sipas Kryeziut, debati në seancë nuk u mbajt pasi aty mungonte opozita e gjithashtu edhe Haradinaj.

“Tash, ftesa e Kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinajt për debat me Kryeministrin Kurti, nuk ka se si të kuptohet ndryshe veçse pakënaqësi me shikushmërinë e emisioneve ku merr pjesë ai. Sigurisht që sjellja e Kryeministrit Kurti në të njëjtin kuadër televiziv do ta ndryshonte këtë”, ka shkruar Kryeziu.

Me 24 maj, Kryeministri Kurti e pat shkurtuar vizitën në Londër dhe nga aeroporti erdhi direkt në seancë për përballje. Atë ditë pritej të kishte debat për 3-vjetorin e punës së qeverisë, me ftesë të AAK-së. Në konkluzionet e rezolutës, kërkohej shkarkimi i qeverisë. Debati nuk u mbajtë në mungesë të debutëve të opozitës (vetëm 3 deputetë ishin të pranishëm). Në atë seacë mungoi edhe vetë z. Haradinaj. Tërë dimrin e pranverën këtë vit kanë folur për këtë mocion, prej të cilit hoqën dorë me 24 maj.

