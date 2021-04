Zëdhënësi i Qeverisë-Borellit: Datat zbatohen kur merremi vesh, jo kur imponohen njëanshëm

Ai në një postim në Facebook ka njoftuar se nesër kryeministri Albin Kurti, bashkë me zëvendëskryeministrat Bislim Bislimi dhe Donika Gërvalla do të qëndrojnë për vizitë në Bruksel.

“Zyra e Kryeministrit nuk ka marrë kurrfarë ftese as njoftimi për takim mes Kosovës e Serbisë më 11 maj. Ndoshta, kjo mund të ketë qenë ideja apo edhe dakordimi me Beogradin, por jo me neve. Kryeministri Kurti udhëton nesër në Bruksel, bashkë me zëvendëskryeministrin Bislimi dhe zëvendëskryeministren Gërvalla, për takime bilaterale me krerët e institucioneve të BE-së dhe me kreun e qeverisë belge. Datat, vendet dhe agjendat e takimeve kanë kuptim dhe zbatim kur merremi vesh, jo kur imponohen njëanshëm”, ka shkruar Kryeziu.

Ndryshe, Josep Borrell ka deklaruar sot se dialogu Kosovë-Serbi pritet të vazhdojë më 11 maj në Bruksel.